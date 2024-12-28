Зонд Parker Solar Probe пролетел мимо Солнца и выжил

Ученые рассказали, что зонд Parker Solar Probe отправил сигнал после исторически близкого пролета мимо Солнца. Детальный отчет о состоянии аппарата ожидается 1 января.

Через два дня после сближения с Солнцем зонд передал первый сигнал на Землю. Это стало уникальным событием в истории космических исследований, так как аппарат приблизился к звезде на расстояние, почти в десять раз меньшее, чем расстояние от Меркурия до Солнца.

Поступление новостей от зонда долгое время не ожидалось, поскольку последний контакт состоялся 20 декабря, когда он начал автоматический маневр. Утром 27 декабря НАСА сообщило, что зонд остался в рабочем состоянии и продолжает функционировать, сообщает PRO Город Будущего.

Так, сигнал был принят центром управления полетами Лаборатории прикладной физики имени Джонса Хопкинса (APL) в Лореле.

Космический аппарат заранее запрограммирован передать более полный отчет о своем состоянии 1 января. Только после этого ученые смогут определить, удалось ли ему собрать все необходимые данные о Солнце.