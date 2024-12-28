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«Игра в кальмара 2»: как зрители восприняли неоднозначное возвращение кинохита

Второй сезон «Игры в кальмара», премьера которого состоялась 26 декабря, вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Несмотря на то, что первый сезон произвел фурор, продолжение, выпущенное спустя три года, получило смешанные отзывы.

«Игра в кальмара 2»: как зрители восприняли неоднозначное возвращение кинохита
Фото: “Игра в кальмара 2”. Скриншот из видео

На Rotten Tomatoes второй сезон рекомендуют 63% пользователей, а на IMDb средняя оценка составляет 7,5 из 10. Зрителям понравились новые испытания и развитие персонажей, однако многие остались недовольны медленным темпом повествования, предсказуемыми поворотами сюжета и общей незаконченностью истории.

Второй сезон глубже погрузится в историю и структуру организации, стоящей за «Игрой в кальмара». Зрители увидят больше о том, как она функционирует, и узнают о её целях и мотивациях. Вероятно, будут раскрыты личности некоторых из ключевых фигур, стоящих за играми. Сезон затронул вопрос о влиянии игры на общество за пределами игровой площадки, включая психологические последствия для участников и отношение к этим событиям со стороны тех, кто не участвовал в игре.

«Лично мне, этот сезон показался глубже и интереснее, чем первый. Если целью первого сезона было просто развлечь зрителей необычным кровавым сюжетом, то во втором сезоне много времени посвящено человеческим взаимоотношениям персонажей. Их переживаниям», — написала пользовательница Сети.

«Игра в кальмара 2»: как зрители восприняли неоднозначное возвращение кинохита
Фото: “Игра в кальмара 2”. Скриншот из видео

Критики разделились во мнениях о втором сезоне «Игры в кальмара». Variety хвалит сериал за жестокость, зрелищность и расширение тем первого сезона, особенно выделяя раскрытие мотивации охранников. Hollywood Reporter, наоборот, назвал сезон разочарованием, называя его затянутым и неполноценным, несмотря на отличную игру актеров и узнаваемый стиль. The New York Times отмечает схожесть со многими элементами первого сезона, хотя создатели сериала явно стремятся к чему-то большему. В то же время, критики признают сильную визуальную составляющую и мастерское изображение классовой борьбы.

«Вторая часть действа, как продукт сугубо коммерческий, глубиной сюжета не страдает, пытается эксплуатировать внезапно проснувшуюся мораль выжившего в первой части», — говорится в сообщении.

Мнения пользователей Сети тоже разделились. Кто-то считает второй сезон динамичней и интересней, а кто-то, что продолжение было лишним.

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