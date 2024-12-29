«Вампиры средней полосы» вернутся в 2025 году: анонсирована дата выхода третьего сезона

В Сети анонсировали выход третьего сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы», который появится в 2025 году.

Эта новость стала главной в опубликованном ролике с анонсами премьер на следующий год. Помимо «Вампиров», в Сети представили и другие сериалы, такие как «Танго на осколках», «Опасная близость», «Высокий сезон», а также продолжения «Лихих», «Два холма», «Папиных дочек…» и «Инспектора Гаврилова». В числе грядущих фильмов значатся «Хутор», «Манюня. Приключения в деревне» и «Один день в Стамбуле».

Третий сезон «Вампиры средней полосы» продолжит историю смоленских вампиров, которые, несмотря на свою сущность, живут вполне мирной и обыденной жизнью среди людей. Любовные линии получат новое развитие. Зрители увидят, как будут развиваться отношения между Женькой и Анной, а также узнают больше о прошлом и чувствах других персонажей.