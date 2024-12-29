Роспотребнадзор назвал самые грязные места в доме

Роспотребнадзор Петербурга назвал пять самых грязных мест в доме, где скапливается больше всего бактерий.

На первом месте оказалась вентиляционная решетка, где из-за влаги и пыли активно размножаются бактерии. Второе место занимает ручка чайника, которую часто трогают грязными руками. Третьим рассадником бактерий является барабан стиральной машины из-за влажной среды, способствующей росту плесени. На четвертом месте – ручка входной двери. Замыкают список ограждение и штора для душа, где постоянная влажность способствует размножению плесени и грибка.

Также по данным Роспотребнадзора в список самых грязных мест в доме входят ручка входной двери, через которую проходит множество людей, разнося микробы, и душевые ограждения со шторками, где из-за постоянной влажности образуются плесень и грибок.