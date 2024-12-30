Петербуржцам напомнили о мерах безопасности при использовании фейерверков на новогодних каникулах

С приближением новогодних праздников важно помнить о мерах безопасности при запуске фейерверков и петард. Об этом напомнил в своём телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Неправильное обращение с пиротехникой может привести к трагическим последствиям.

Уже зафиксированы случаи возгораний в нескольких регионах России из-за фальсифицированной пиротехники. Пиотровский предупреждает, что стоит обратить особое внимание на партии петард марки «Корсар», которые могут содержать взрывоопасные вещества.

Чтобы избежать неприятностей, следуйте установленным правилам: приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, проверяя наличие сертификатов и лицензий. Помните, что продажа фейерверков и петард запрещена детям до 16 лет. Перед запуском обязательно убедитесь, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы, а также избегайте направлять фейерверки в сторону людей. Не поджигайте пиротехнику в закрытых помещениях и рядом с жилыми домами, а также при сильном ветре.

Не забывайте внимательно изучать инструкции по применению и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Если возникнет экстренная ситуация, звоните по номерам 101 или 112. Берегите себя и своих близких!