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Петербуржцам рассказали, как выбрать ананас для новогоднего стола

Ананас всё чаще становится украшением новогоднего стола, благодаря своей сочности и яркому вкусу. Как рассказали в телеграмм канале Роспотребнадзора по Петербургу, чтобы выбрать качественный ананас, нужно обратить внимание на несколько важных деталей.

Петербуржцам рассказали, как выбрать ананас для новогоднего стола
Фото: pxhere.com

Во-первых, кожура ананаса должна быть желтой или оранжевой и не иметь темных пятен. Это признак спелости фрукта. Спелый ананас издает насыщенный сладкий аромат, что также является хорошим знаком.

Во-вторых, необходимо избегать покупки фруктов с высохшей и завядшей верхушкой, так как они могут быть испорчены. Также следует помнить, что испорченные ананасы часто имеют мягкую текстуру на ощупь.

Если вы нашли ананас, который кажется недостаточно зрелым, не стоит переживать: он дозреет при комнатной температуре и через несколько дней будет готов к употреблению.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать идеальный ананас для своего праздничного стола.

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