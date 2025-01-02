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Власти Польши уточнили дату окончания работы генконсульства в Петербурге

Генеральное консульство Польши в Петербурге будет закрыто 8 января. В этот день будет проведена церемония.

Власти Польши уточнили дату окончания работы генконсульства в Петербурге
Фото: pixabay

Как сообщила радиостанция RMF FM, польский посол в России Кшиштоф Краевский подтвердил сроки закрытия дипломатического ведомства. Министерство иностранных дел России ранее приняло решение с 10 января отозвать согласие на работу генконсульства Польши в Петербурге. Кроме того, по принципу взаимности трех дипломатов польского генконсульства объявили персонами нон грата. Их обязали уехать из России до 10 января.

Трое сотрудников российского консульства в Польше также были подвергнуты аналогичным санкциям. Кшиштоф Краевский не стал раскрывать журналистам подробности церемонии закрытия генерального консульства Польши в Петербурге, однако уточнил, что сотрудники дипломатического ведомства уже вывозят вещи.

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