По стопам прабабушки: дочь Надежды Михалковой хочет стать певицей

Режиссер и актриса Надежда Михалкова вместе с дочерью Ниной поделились планами на будущее и профессиональными стремлениями. Нина, мечтая стать певицей, рассказала в интервью Детскому радио, что приняла участие в новогоднем концерте «Дядя Степа. Говорят, под Новый год…».

В эфире она подчеркнула, что там и представит свою авторскую композицию. А актриса вспомнила о своем деде Сергее Михалкове, известном детском писателе, и отметила его способность находить общий язык с детьми. Она придерживается строгих методов воспитания, считая их важными для формирования сильной личности, а Нина воспринимает себя как «царицу» в семье.

Надежда поделилась мыслью о том, что Нина обладает потенциалом для успешного занятия режиссурой или продюсированием. Михалкова, выбрав карьеру режиссера, стремится взять на себя контроль за каждой фазой производства кинолент.