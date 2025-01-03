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Пьяный перфоманс в метро закончился для актёра театра Рязанцева в отделении полиции

Актёр театра и кино Роман Рязанцев был задержан в Петербурге после пьяного перформанса в метро, когда возвращался домой в первый день нового года. По информации «Фонтанки», инцидент произошёл на станции «Улица Дыбенко», где работники метро обратили внимание на состояние актёра и остановили его для досмотра. Рязанцев утверждает, что его задержание прошло с излишней жестокостью: ему заломили руки и надели наручники.

Пьяный перфоманс в метро закончился для актёра театра Рязанцева в отделении полиции
Фото: скриншот видео

В своих социальных сетях Рязанцев рассказал, что выпил четыре рюмки водки на праздновании, но не нарушал порядок и не мешал другим пассажирам. Он отметил, что в полиции ему запомнилась комната с решёткой и «высокий дяденька», который задавал вопросы о его карьере. Актёр также заявил, что получил синяки от избиения, но не успел обратиться к травматологу.

Согласно данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Рязанцев устроил дебош в вестибюле станции и оказал сопротивление полиции. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве и вскоре отпустили его. В ведомстве отметили, что материалы проверки будут направлены в следственные органы для дополнительной оценки действий правонарушителя. Полицейские остановили Рязанцева по заявлению инспектора службы транспортной безопасности метро, который сообщил о его антиобщественном поведении.

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