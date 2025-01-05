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Возвращение Меган Маркл в соцсети обернулось скандалом

После длительного перерыва Меган Маркл вернулась в социальные сети, но ее появление вызвало неоднозначную реакцию.

Возвращение Меган Маркл в соцсети обернулось скандалом
Фото: Меган Маркл и принц Гарри. Скриншот из видео

Первый пост герцогини Сассекской, видео с символическим прощанием с 2024 годом, спровоцировал как положительные, так и отрицательные комментарии. После волны критики Маркл закрыла комментарии, что вызвало еще большее недовольство среди пользователей. Многие упрекнули ее в недостатке смелости и несоблюдении обещания быть более открытой.

Тем не менее, некоторые поклонники поддержали решение Маркл, считая, что она не обязана терпеть негатив от незнакомцев. Возвращение Маркл в соцсети привлекло большое внимание, и количество подписчиков выросло с 115 до 600 тысяч. Королевские биографы посчитали, что этот шаг является попыткой привлечь внимание к себе на фоне недавних провалов других проектов Сассексов.

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