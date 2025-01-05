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СКА обыграл «Витязя» со счетом 5:2 в домашней игре КХЛ

На «СКА Арене» 5 января состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал подмосковный «Витязь». СКА одержал волевую победу со счетом 5:2.

СКА обыграл «Витязя» со счетом 5:2 в домашней игре КХЛ
Фото: Pixabay

СКА проигрывали со счетом 0:2 после первых 10 минут, когда отличились Готье и Чехович, но затем перехватили инициативу и забили пять безответных шайб, дублем отметился Акользин, также по голу забили Демидов, Кузьмин и Бардаков. Это уже вторая победа СКА над «Витязем» в сезоне.

21 октября, армейцы разгромили подмосковную команду со счетом 8:1. После этой победы, ставшей для подопечных Романа Ротенберга третьей подряд, СКА с 54 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Витязь», в свою очередь, потерпел четвертое поражение подряд и с 37 очками располагается на десятом месте в Западной конференции.

Также во время хоккейного матча произошла потасовка между Владимиром Галузиным и Захаром Бардаковым. Драка началась у ворот «Витязя», где Галузин нанес несколько ударов Бардакову, в результате чего последний оказался на льду. После этого судьи вмешались и разняли хоккеистов. Обоим игрокам были назначены двухминутные штрафы за грубость.

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