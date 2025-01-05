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В Петербурге спасли провалившуюся под лед собаку породы сиба-ину

В Петербурге удалось спасти собаку сиба-ину, которая выбежала на лед и провалилась в районе метро «Приморская». Подробности хозяйка собаки рассказала «Фонтанке.Ру».

В Петербурге спасли провалившуюся под лед собаку породы сиба-ину
Фото: pxhere

Для спасения собаки потребовалась помощь полиции и спасателей. По словам очевидицы, собака не только выбежала на лед, но и провалилась под него. Животное около 5-10 минут пыталось выбраться самостоятельно. Хозяйка, пытаясь помочь питомцу, поползла к нему по льду, однако собака сумела выбраться сама.

Предполагается, что из-за сильного стресса и испуга собака не подходила к хозяйке и убежала в другую сторону. К счастью, история закончилась благополучно. На помощь прибыли патрульные, спасатели и судно на воздушной подушке. В итоге собаку удалось вернуть на берег благодаря голосу женщины-полицейской.

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