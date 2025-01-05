Лыжница Раиса Сметанина пришла в сознание после инсульта

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пришла в сознание, но продолжает находиться в реанимации. Об этом сообщил Matchtv.ru.

Cостояние спортсменки остаётся тяжёлым, температура нормальная, но изменений нет. Напомним, что 72-летняя спортсменка была госпитализирована 14 декабря после инсульта, который вызвал паралич части тела.

Раиса Петровна Сметанина родилась 29 февраля 1952 года в деревне Мокча Сысольского района республики Коми. Начала заниматься лыжными гонками в школьном возрасте. Тренировалась под руководством Анатолия Кротова. В 1974 году дебютировала на международных соревнованиях и сразу же показала высокие результаты. является первой женщиной в истории, завоевавшей 10 медалей на зимних Олимпийских играх.