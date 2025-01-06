Приехавший в Петербург ирландский журналист Чей Боуз выразил свой восхищение «Лахта центр».

На странице в одной из социальных сетей он назвал здание невероятным инженерным искусством. Ранее, путешествуя по России, Боуз также был впечатлен идиллией русских деревень и опубликовал фотографии из Москвы, развеявшие миф о проблемах в стране.

Высота «Лахта центра» составляет 462 метра. Она является самой высокой башней в России и Европе.

Напомним, что на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против страны, создают определенные проблемы, но не способны её «убить». Он отметил, что санкции наносят определенный ущерб, но Россия преодолеет эти трудности, как и в прошлых подобных ситуациях.