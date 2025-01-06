  • 18+

  • Сегодня

    06.01.25, Пн

    Погода

    -8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Ирландский журналист назвал «Лахта центр» невероятным инженерным искусством

Приехавший в Петербург ирландский журналист Чей Боуз выразил свой восхищение «Лахта центр».

Ирландский журналист назвал «Лахта центр» невероятным инженерным искусством
Фото: Baltphoto

На странице в одной из социальных сетей он назвал здание невероятным инженерным искусством. Ранее, путешествуя по России, Боуз также был впечатлен идиллией русских деревень и опубликовал фотографии из Москвы, развеявшие миф о проблемах в стране.

Высота «Лахта центра» составляет 462 метра. Она является самой высокой башней в России и Европе.

Напомним, что на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против страны, создают определенные проблемы, но не способны её «убить». Он отметил, что санкции наносят определенный ущерб, но Россия преодолеет эти трудности, как и в прошлых подобных ситуациях.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть ракомНовости
Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное. Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают...
Подробнее

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 годуНовости
Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция. Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают...
Подробнее