Юрий Борисов остался без «Золотого глобуса» за роль в «Аноре»

Российский актёр Юрий Борисов не получил премию «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Анора».

Награда в этой номинации досталась американскому актёру Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль». Напомним, что «Анора», где также снялись российские актёры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, была номинирована в двух категориях: «лучший сценарий» и «лучший режиссер». Фильм американского режиссёра Шона Бейкера получил главный приз 77-го Каннского кинофестиваля.

Главную награду за лучшую женскую роль получила Деми Мур за фильм «Субстанция». Среди актеров-лауреатов также оказались Эдриан Броуди («Бруталист»), Зои Салдана («Эмилия Перес»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь») и Себастиан Стэн («Другой человек»). Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист», а лучшей комедией или мюзиклом признана «Эмилия Перес». В категории «сериалы» победителями стали мини-сериал «Олененок», драма «Сегун» и комедия «Хитрости».

Фильм «Анора» рассказывает о взаимоотношениях бруклинской стриптизерши Эни и сына русского олигарха Вани. Молодой человек ведет разгульный образ жизни. Их встреча приводит к неожиданному развитию событий: Ваня выкупает неделю времени Эни, приглашает ее в Вегас, где они спонтанно женятся. Узнав об этом из газет, родители Вани в гневе вылетают из России в США. Чтобы разобраться в произошедшем, они поручают нью-йоркскому армянину Торосу, который должен был присматривать за их сыном, вмешаться в ситуацию.