Петербуржцы пришли посмотреть на поезд Деда Мороза

Петербуржцы радостно встретили поезд Деда Мороза, который прибыл на железнодорожную станцию Новый Петергоф.

Жители города пришли семьями, чтобы показать детям новогоднее чудо. В связи с большим количеством людей перед поездом поставили ограждение.

Напомним, что поезд Деда Мороза прибыл на станцию утром 6 января. Все желающие смогут посетить поезд и встретиться с главным волшебником страны 6 января с 10:00 до 19:00 и 7 января с 10:00 до 17:00. Поезд пробудет в городе два дня, после чего отправится в Карелию, где сделает остановку в Петрозаводске.