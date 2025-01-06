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Петербуржцы пришли посмотреть на поезд Деда Мороза

Петербуржцы радостно встретили поезд Деда Мороза, который прибыл на железнодорожную станцию Новый Петергоф.

Петербуржцы пришли посмотреть на поезд Деда Мороза
Фото: Gazeta.SPb

Жители города пришли семьями, чтобы показать детям новогоднее чудо. В связи с большим количеством людей перед поездом поставили ограждение.

Напомним, что поезд Деда Мороза прибыл на станцию утром 6 января. Все желающие смогут посетить поезд и встретиться с главным волшебником страны 6 января с 10:00 до 19:00 и 7 января с 10:00 до 17:00. Поезд пробудет в городе два дня, после чего отправится в Карелию, где сделает остановку в Петрозаводске.

 

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