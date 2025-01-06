Поезд Деда Мороза прибыл в Петербург 6 января

Утром 6 января в Петербург на станцию Новый Петергоф прибыл поезд Деда Мороза.

Все желающие смогут посетить поезд и встретиться с главным волшебником страны 6 января с 10:00 до 19:00 и 7 января с 10:00 до 17:00. Поезд пробудет в городе два дня, после чего отправится в Карелию, где сделает остановку в Петрозаводске.

Поезд Деда Мороза начал свое путешествие из Великого Устюга 13 ноября и уже посетил множество городов, включая Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Читу, Иркутск и Красноярск.