Меган Маркл раскритиковали за наряды во время тура по Нигерии

В 2024 году зарубежные звезды активно появлялись на красных дорожках, но не все их образы получили одобрение публики. В число тех, кто подвергся критике, попала и Меган Маркл.

Весенний тур Маркл по Нигерии вызвал восторг у многих благодаря стильным нарядам, среди которых выделялись белый брючный костюм и желтое платье от Carolina Herrera, дополненное зеленой накидкой. Однако появление Меган в персиковом платье с открытой спиной вызвало шквал критики в Сети. Пользователи посчитали такой наряд неуместным для официального визита.

Кроме того, поклонники королевской семьи возмутились выбором платья от Хайди Меррик из коллекции 2018 года под названием «Виндзор», увидев в этом намек на связь Маркл с британской монархией. Стилист Кейт Джонс из House of Colour подтвердила, что выбор платья с таким названием не был случайным. Многие посчитали, что этот шаг ещё больше усугубил и без того натянутые отношения пары с королевской семьей.