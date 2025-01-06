Россия станет лидером, а мир ждет катастрофа: новые пророчества Ванги

В книге 1964 года, принадлежащей перу И.И. Ушкинина, были обнаружены пророчества Ванги, которые, по утверждению ряда источников, поражают своей точностью и кажутся предсказанием судьбы России и всего мира. Многие знают Вангу как провидицу, чьи предсказания сбывались, однако эти, опубликованные в книге, вызывают особый интерес.

Одно из таких пророчеств, всплывшее в интернете, касается возвращения России к своему историческому названию, несмотря на то, что в момент пророчества страна называлась Советским Союзом. Ванга предсказывала, что изменения начнутся в 1990 году, затронув каждого гражданина. Более того, она пророчила, что Россия обретет «духовное превосходство», пройдя через множество трудностей, включая катаклизмы и потрясения как внутри страны, так и в мире.

Ванга предрекала миру увеличение природных катастроф – землетрясений, извержений вулканов, наводнений и засух. Она также говорила о катастрофе в Северной Америке, где вода в океане станет черной и непригодной для питья. Упоминается, что утечка нефти в Мексиканском заливе в 2010 году может являться частичным подтверждением этого пророчества.

Также Ванга предсказала начало Третьей мировой войны на Востоке, которая, начавшись как локальный конфликт, перерастет в глобальный с применением ядерного оружия. Согласно пророчеству, североамериканские материки станут непригодными для жизни. Что касается России, Ванга предрекала внутреннюю нестабильность, междоусобицы, недовольство властью, нехватку продовольствия и энергии. Однако, по ее словам, преодолев этот кризис, Россия станет мировым лидером, а новая религия придет на смену старым верованиям.

Стоит отметить, что точность этих пророчеств вызывает сомнения в их подлинности, учитывая возможность их адаптации под уже произошедшие события или даже подделку. Не исключено, что книга могла быть выпущена и после 2010 года, с последующим добавлением «пророчеств», опирающихся на современные знания. Вопрос о том, насколько оригинальны и точны данные предсказания, остается открытым.