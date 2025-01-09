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Медицинский туризм: в Петербурге вырос спрос на пластику за счет приезжих

В Петербурге вырос спрос на пластическую хирургию, который обусловлен увеличением числа приезжих из других регионов. В целом, развитие медицинского туризма в России напрямую зависит от инвестиций в региональную инфраструктуру. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

Медицинский туризм: в Петербурге вырос спрос на пластику за счет приезжих
Фото: pxhere

Одним из наиболее востребованных направлений медицинского туризма, имеющим потенциал для устойчивого развития, в Петербурге принято считать пластическую хирургию. По словам пластического хирурга Дениса Агапова, около 60% их пациентов — это приезжие из других регионов России. Чаще всего они обращаются за сложными видами ринопластики и операциями по омоложению.

В то же время, доля въездного медицинского туризма пока невысока и составляет всего 2-3%. Агапов подчеркнул важность увеличения числа иностранных пациентов в российской медицине.

Руководительница онкологической службы Светлана Волкова посчитала, что Петербург мог бы привлекать значительно больше иностранных пациентов. Основной проблемой она видит неопределенность в предварительном расчете как стоимости лечения, так и его продолжительности. Это может привести к ситуации, когда пациент уже после прохождения части процедур понимает, что не может позволить себе полный курс реабилитации в той же клинике. Чтобы привлечь и удержать иностранных пациентов, необходимо предлагать им широкий выбор медицинских услуг.

Генеральный директор Ассоциации частных клиник Александр Солонин рассказал, что для успешного развития медицинского туризма регионы нуждаются в значительных инвестициях и маркетинговой поддержке. Пока что медицинская инфраструктура наиболее развита в городах-миллионниках, таких как Москва и Петербург, где наблюдается большой поток платежеспособных пациентов. В Екатеринбурге рост числа клиник связан с потребностью в повышении качества медицинских услуг. В Новосибирске создаются условия для развития высокотехнологичных направлений медицины. Краснодар привлекает благоприятным климатом для отдыха, оздоровления и реабилитации, а Казань является одним из наиболее динамично развивающихся городов России.

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