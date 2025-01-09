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В Петербурге 40% работодателей планируют проиндексировать зарплату сотрудников в январе

В Петербурге и Ленобласти более 40% работодателей планируют повысить зарплаты своим сотрудникам уже в январе 2025 года.

В Петербурге 40% работодателей планируют проиндексировать зарплату сотрудников в январе
Фото: Baltphoto

По данным hh.ru, 41% компаний намерены провести индексацию в январе, 17,6% – в феврале, а остальные – в последующие месяцы. В среднем, прибавка к зарплате может составить около 8%. Повышение зарплат более вероятно для офисных работников, поскольку компании стремятся удержать ценных специалистов. Работодатели готовы увеличивать бюджет на оплату труда, инвестировать в обучение и повышение квалификации. 

При этом, частые индексации зарплаты маловероятны. Для работников рабочих специальностей переход в другую компанию с более высокой зарплатой является более распространённым способом повышения дохода из-за дефицита кадров.

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