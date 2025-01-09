Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев на вечернюю прогулку

Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев прогуляться по территории после заката. Об этом зоопарк сообщил в своих социальных сетях.

Гостям предложили исследовать ночную жизнь зоопарка, когда одни животные укладываются спать, а другие только начинают свою активность. На вечерней прогулке можно будет понаблюдать, как просыпаются капибары, манулы, генеты, тигры. Возможно, даже удастся застать бинтуронгов и пака.

«Наши новые питомцы, бинтуронги и пака, также просыпаются только с наступлением темноты, поэтому выше шанс увидеть их именно после пяти часов вечера», — написано в сообщении.

Также Зоопарк предложил прогуляться по освещенным тропинкам и заглянуть в «Экзотариум», где всегда царит экзотическая атмосфера.