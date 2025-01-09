Китайский новый год, Алиса в Зазеркалье, ИИ-инсталляции: куда сходить в Петербурге 10-16 января

Новогодние выходные уже прошли, а культурная столица не закончила радовать новыми событиями. Специально для гостей и жителей Петербурга издание Peterburg2 собрало самые интересные мероприятия.

Мероприятия 10 января

Шоу «Новогодняя китайская феерия» в БКЗ Октябрьский

Вход: 6+.

Где проходит: Лиговский проспект, дом 6.

В Петербурге 10 января состоится российская премьера новогоднего представления «Китайская феерия», которое отмечает начало китайского Нового года. В рамках шоу зрители смогут увидеть уникальные традиции китайского цирка, восходящие к двухтысячелетней истории и признанные национальным наследием. Эта уникальная культура сформировалась под влиянием народных танцев, боевых искусств и артистических выступлений странствующих артистов.

Акробатические номера представляют собой гармоничное сочетание танцевальных па, гимнастических упражнений и акробатических элементов, включая силовые, воздушные и прыжковые упражнения, и демонстрируют изысканное изящество и уникальную гибкость артистов.

Концерт Сауле Юсуповой

Вход: 18+.

Где проходит: Каменноостровский проспект, дом 42.

Сауле Юсупова — юмористка с экранов ТНТ, которая зажгла огонь в сердцах телезрителей благодаря участию в проекте «Женский стендап». Она завоевала любовь аудитории своим остроумием, мастерством интонации и захватывающими рассказами в монологах о предрассудках, связанных с восточными дамами.

В предстоящем выступлении Сауле Юсуповой зрители ожидают полноценный сольный концерт: в программу входят исключительно свежие шуточки, актуальные мемы и гарантированно высококачественный юмор.

Концерт группы «Элли на маковом поле»

Вход: 16+.

Где проходит: Бронницкая улица, дом 24.

Группа «Элли на маковом поле» представит новую музыкальную работу в клубе «Космонавт». Концерт подарит живую игру музыкантов и атмосферу, превращающую интерьер в волшебную сказку.

Зрители услышат очарование голоса и мелодий дореволюционных песен, где изящество стихов сочетается с нежными аккордами фортепиано, звуками арфы и тромбона. Музыка передаст ощущение русской грусти, безграничной любви и магии, проникая теплым светом в глубины сердца.

Мероприятия 11 января

Концерт «Свидание тысячи свечей»

Вход: 12+.

Где проходит: Особняк Кшесинской, улица Куйбышева, дом 2/1.

На вечере «Встреча в мире тысячи свечей» поэтесса Элина Пасечник и композитор Михаил Савичев представят авторскую музыку и поэзию, сливающиеся воедино. Мероприятие пройдет в атмосфере мягкого свечения свечей, обещая зрителям ослепительные чувства. Строки Пасечник заставят сердце играть в унисон с каждым словом, а музыкальные композиции Савичева создадут невероятные музыкальные сказки.

Иммерсивная выставка «Алиса в Зазеркалье»

Вход: 0+.

Где проходит: улица Марата, дом 86.

Выставка «Путешествие Алисы в страну зазеркалья» погружает посетителей в волшебный мир Льюиса Кэрролла, где время течет в обратном направлении, а персонажи ведут себя непредсказуемо. В рамках выставки проводится иммерсивный спектакль «Лес Чеширского кота», открывающий двери в загадочную страну за зеркалом с ее удивительными и немного опасными обитателями.

Интерактивные экспозиции позволяют прогуляться по саду из живых цветов, присоединиться к чаепитию Шляпника и Мартовского зайца, сыграть в необычный крокет и найти выход из лабиринта. Также предусмотрены зоны для фотографирования, где можно запечатлеть моменты волшебства.

Спектакль «Большое Рождество маленького Николя»

Вход: 6+.

Где проходит: Улица Ломоносова, дом 14.

Спектакль «Большое Рождество маленького Николя» по мотивам на книг Рене Госсинни и Жан-Жака Семпле, рассказывает о захватывающем дне из жизни французской семьи. В спектакле раскрываются важные темы: секреты приготовления бургундских улиток, образ Пэра Ноэля, предназначение телескопа для Николя и секрет превращения обыденности в праздник.

Мероприятия 12 января

Каток в Брусницыне

Вход: 0+.

Где проходит:

Лазерное шоу превратит катание на коньках в волшебное зрелище: лед и коньки будут мерцать, создавая незабываемую атмосферу. Площадь катка увеличится на треть, достигнув 1,3 тысячи квадратных метров. Для посетителей откроется просторный зал проката площадью 300 «квадратов» с возможностью подняться на крышу для уникального обзора льда.

Гостей ждут ледовые представления, уроки от знаменитых фигуристов и музыкальные вечеринки на льду, освещенном лазерами.

Ледовый каток на территории Музея железных дорог России

Вход: 0+.

Где проходит: Библиотечный перекресток, дом 4, корпус 2.

Зимой у Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге открыт просторный каток площадью 1,1 тысячи квадратных метров, вмещающий до 70 человек. Площадка украшена новогодней ёлкой, яркими декорациями и подсветкой.

Для гостей предусмотрены обогреваемые раздевалки, закрытые помещения для вещей, а также автоматы с горячими напитками и закусками. Каток подходит для всех уровней мастерства: новички могут использовать «помощники фигуриста» — опоры в форме животных для поддержки на льду.

Проект «Зима в Никольских рядах»

Вход: 0+.

Где проходит: Садовая улица, дом 62.

Никольские ряды в Санкт-Петербурге приглашают на зимние праздники. Открыт каток, установлена семиметровая елка и венецианская карусель. Огни, зимние композиции и фотобудки создают праздничную атмосферу. Гости могут посетить тир, спеть в караоке и попробовать горячие блюда и напитки из фудтраков.

Сказочный мюзикл «Снежная королева»

Вход: 6+.

Где проходит: проспект Шаумяна, дом 22.

Театральное представление по сказке Ганса Христиана Андерсена впечатляет музыкальными номерами, танцами, изысканными костюмами и сценографией. Зрители переживают за Герду, которая отправилась на поиски Кая, и смеются над проделками главного тролля. В финале побеждают любовь и веселье над злом.

Мероприятия 13 января

Выставка «Лед. Жизнь»

Вход: 6+.

Где проходит: Кожевенная линия, дом 40.

Экспозиция-экспедиция «Лед. Жизнь» объединяет научные открытия и художественные произведения, раскрывая многообразие аспектов льда: от его химического состава и физических свойств до применения в науке, спорте и технологиях. На выставке представлены уникальные экспонаты, включая ледяной керн 5G-3 возрастом свыше 600 тысяч лет, извлеченный из Антарктиды, и платье олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

Также демонстрируются редкие артефакты, такие как устройство для измерения вибраций льда, созданное во время блокады Ленинграда для безопасности «Дороги жизни». Экспозиция рассказывает о покорении Арктики, торосах, белых медведях и прорывных атомных ледоколах, которым посвящен отдельный зал.

Выставки в темноте в галерее «Путь»

Вход: 18+.

Где проходит: Гороховая улица, дом 49, литера Б.

Инновационный проект предлагает уникальный опыт посещения психологических выставок в темноте. Программа включает аудиоинтервью, видеоотчеты, фотографии и персонализированные упражнения.

Мероприятие состоит из трех этапов: первый — погружение в атмосферу через видеоинтервью в наушниках; второй — аудиоподкаст, углубляющий в суть выставки, и осмотр экспонатов в темноте с фонариком; третий — создание личной работы, которую можно унести в специальном конверте. В галерее «Путь» регулярно обновляются экспозиции. Сейчас открыты выставки «Я выбираю себя» и «ДОБРО. Жизнь и люди».

Экскурсия «Мифы семи культур на островах Петербурга»

Вход: 12+.

Где проходит: Средний проспект Васильевского острова, дом 32.

В Петербурге есть две стороны: для обычных путешественников и для любителей загадок. Гид проводит посетителей по трем островам: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому, раскрывая тайны семи культур: древнегреческой, египетской, христианской, латиноамериканской, исламской, буддийской и современной городской.

На Васильевском острове с прямыми и малолюдными улицами гости встречаются с мифами и легендами: общаются с призраками, ищут вход в подземный мир, изучают античные колонны на фасадах, узнают истории об Академии художеств и сфинксах, а также слышат, как по египетской мифологии лица на статуях меняются с наступлением темноты.

Мероприятия 14 января

Иммерсивные спектакли театра «Морфеус», где вы в главной роли

Вход: 18+.

Где проходит: Набережная реки Мойки, дом 28.

Театр-иммерсия «Морфеус», популярный в США и Британии, открылся в Петербурге. Здесь нет традиционной сцены: зрители становятся главными героями, взаимодействуя с артистами и другими участниками, принимая решения, влияющие на сюжет.

Спектакли задействуют все чувства — звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, погружая в путешествие во времени и пространстве. Посещение «Морфеуса» — уникальный опыт для друзей, коллег или романтической встречи, а также оригинальный подарок. Это не просто просмотр, а полное погружение в историю, где каждый становится ее частью.

Балет «Щелкунчик» в постановке Арт-центра «Сен-Мишель»

Вход: 6+.

Где проходит: Невский проспект, дом 110.

Арт-центр «Сен-Мишель» представит для детей и родителей танцевальную сказку в стиле петербургского классического балета. В программе — знаменитые танцевальные сцены и восстановленное «Адажио с шарфом». Хореограф Михаил Вещиков воссоздал балетный номер Петра Чайковского, возвращая зрителей к оригинальной постановке 1892 года из Мариинского театра. Сюжет рассказывает о девочке Маше, которая в рождественскую ночь попадает в волшебный сон.

Кукла Щелкунчик, оживает, и вместе они сражаются с армией мышей. После победы Щелкунчик превращается в принца и приглашает Машу в свою магическую страну, где она переживает первые чувства любви.

Выставка «Фиджитал сказка» в пространстве «Цистерна х Т-Банк»

Вход: 0+.

Где проходит: Курляндская улица, дом 48.

В пространстве «Цистерна х Т-Банк» проходит уникальная выставка, объединяющая цифровую графику и праздничную атмосферу. На двух этажах представлено девять инновационных интерактивных аттракционов, включая создание цифрового двойника, который сопровождает гостей на протяжении всего путешествия.

Используется передовое оборудование: LED-экраны, тач-панели и профессиональные проекторы. Среди аттракционов — «Интерактивные качели», открывающие путь в замок единорогов, и интерактивный тир, где можно сражаться с фантастическими существами, кормить животных или раскрашивать рыбок. Выставка предлагает увлекательный опыт для всех возрастов, сочетая цифровое искусство и новогоднее волшебство.

Мероприятия 15 января

Выставка в «Музее Гарри Поттера»

Вход: 0+.

Где проходит: Думская улица, дом 4.

На выставке гости погружаются в мир магии и чудес, осваивают искусство волшебства и знакомятся с персонажами «поттерианы». Здесь можно отметить день рождения в атмосфере Хогвартса, почувствовать себя студентом школы магии, что увлекает и детей, и взрослых. В Музее Гарри Поттера представлены экспонаты, включая предметы из кабинета Дамблдора, спецэффекты и научные достижения.

Гости начинают путешествие с Платформы 9 ¾, проходят церемонию распределения с говорящей Шляпой, выбирают волшебную палочку в магазине Олливандера и учат заклинания. На мастер-классах создают зелья, на квестах проверяют магические способности, ищут Кубок Трех Волшебников в лабиринте. Отважные знакомятся с таинственными существами: пересаживают мандрагору и пытаются усмирить боггарта. Каждый найдёт что-то интересное.

Спектакль «Летов. Дурачок» в Большом театре кукол

Вход: 18+.

Где проходит: улица Некрасова, дом 10.

Искусство Егора Летова возникло в эпоху упадка страны, глубоко повлияв на поколение, чья юность пришлась на время анархии. Анархия ведет к деградации и утрате ценностей. Летов направил творчество против этого, создав духовно-нравственную защиту. Молодые актеры театра и студенты под руководством Руслана Кудашова вдохновляются текстами Летова, продолжая его миссию.

Иммерсивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике»

Вход: 6+.

Где проходит: Каменноостровский проспект, дом 10, проспект В.

«Забытые лица эпохи» — проект команды «Невский баталист», посвящённый кинодокументалистам, фотожурналистам, актерам и работникам киностудий, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной. Интерактивная выставка из 15 эпизодов на «Ленфильме» раскрывает войну через восприятие творцов, фиксировавших события на пленку. Тридцатиметровая панорама ведет зрителей от Ленинграда до Берлина.

Проект создан с использованием тысяч архивных фото, сотен мемуаров, документов и кинолент, передавая мельчайшие детали эпохи.

Мероприятия 16 января

Мюзикл «Дама Пик»

Вход: 16+.

Где проходит: улица Комиссара Смирнова, дом 15.

Мюзикл оживляет легенду Северной столицы, сочетая великолепие костюмов, сценографии и мистики. Любовь, тайны и азарт переплетаются в захватывающем танце. Мобильные декорации с эффектами света погружают зрителей в атмосферу дворцовых залов, Летнего сада и набережной Невы, раскрывая тайну помещений Графини. Сюжет переносит в Париж времен Людовика XVI и Петербург XIX века.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» в пространстве «Севкабель Порт»

Вход: 12+.

Где проходит: Кожевенная линия, дом 40.

В «Севкабель Порту» представлена обновленная выставка, посвященная Виктору Цою. В экспозиции собраны уникальные реликвии: музыкальные инструменты, личные вещи, фотографии (включая Polaroid), видеоматериалы из семейного архива. К первоначальной концепции добавлены три новых зала, общее число экспонатов достигло трехсот.

Каждый зал отражает определенную тематику, позволяя посетителям погрузиться в эпоху музыканта, почувствовать атмосферу его творчества и осознать его влияние на свое время. С помощью передовых технологий и эффекта полной иммерсии выставка связывает прошлое и настоящее, подчеркивая, что песни Цоя продолжают жить, сохраняя актуальность и приобретая новые смыслы.

Мультимедийная выставка «Лаборатория цвета»

Вход: 6+.

Где проходит: Кожевенная линия, дом 40.

«Лаборатория цвета» — инновационная экспозиция, объединяющая творчество, науку и мультимедийные технологии. Посетители погружаются в мир визуальных экспериментов, изучая влияние цвета на физиологию, психологию и культурные аспекты. Это уникальная возможность раскрыть тайны цветовой палитры и искусства.

«Вечера в Английском зале». Венсан Люка, флейта.

Вход: 12+.

Где проходит: Набережная реки Мойки, дом 122.

В Алексеевском дворце состоится концерт с участием флейтиста Венсана Люка. В программе — шедевры флейтовой музыки от барокко до импрессионизма, включая произведения Генделя (340 лет), Сен-Санса (190 лет), Чайковского (185 лет), Форе (180 лет) и Равеля (150 лет), чьи юбилеи отмечаются в 2025 году.

Зрителей ждут лирические и волнующие композиции, отражающие французскую, немецкую и русскую виртуозность, а также уникальные аранжировки для скрипки и виолончели.

Дети Ноя

Вход: 16+.

Где проходит: Лиговский проспект, дом 44.

Спектакль основан на произведении Эрика-Эмманюэля Шмитта, лауреата Гонкуровской премии и Гран-при Французской академии. В центре сюжета — трогательная история взаимоотношений еврейского подростка Жозефа и католического священника отца Понса, который, подобно Оскару Шиндлеру, спасает евреев от гибели во время Второй мировой войны. Постановка рассказывает не только о военных событиях, но и о вере, дружбе, милосердии и человечности.