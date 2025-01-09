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Группа «Алиса» выпустила концертный альбом и фильм «XXXX»

Группа «Алиса» порадовала своих поклонников первым релизом в новом году – концертным альбомом «XXXX» и одноименным фильмом. Об этом сообщил портал «Наше».

Группа «Алиса» выпустила концертный альбом и фильм «XXXX»
Фото: “Алиса”. Скриншот из видео

Материалы были записаны во время юбилейного концерта, посвященного 40-летию группы, который состоялся 10 ноября 2023 года в ДС «Юбилейный» в Петербурге. Live-альбом включает в себя 25 треков из разных альбомов «Алисы». Специальным подарком для фанатов стала песня «Жги-гуляй», которая впервые официально выпущена в своей полной версии и ранней аранжировке.

Группа «Алиса» была основана в Ленинграде в 1983 году. Изначально это был проект, ориентированный на новую волну, с элементами постпанка. Первым вокалистом был Святослав Задерий, который и дал группе название «Алиса». Переломным моментом стало присоединение Константина Кинчева в 1987 году. С его приходом звучание стало более тяжелым, брутальным, с акцентом на социальную тематику и патриотизм. Конец 80-х и начало 90-х годов стали периодом расцвета рок-группы. Альбомы «Шестой Лесничий», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны» закрепили за группой статус одной из самых популярных и влиятельных в русском роке. Песни с этих альбомов, такие как «Трасса Е-95», «Красное на черном», «Все это рок-н-ролл», стали гимнами поколения.

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