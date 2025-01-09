Новое исследование подтвердило, что сладкие напитки вызывают диабет и сердечно-сосудистые заболевания

Новое исследование, проведенное экспертами из Вашингтонского университета, выявило тревожную связь между потреблением сладких напитков и развитием диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали, что ежегодно миллионы случаев этих заболеваний напрямую связаны с употреблением подслащенных напитков. Об этом сообщил Planet Today.

Миллионы случаев диабета и сердечных заболеваний

Исследователи установили, что только в 2020 году 2,2 миллиона новых случаев диабета 2 типа и 1,2 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний были вызваны потреблением сладких напитков. Это свидетельствует о массовом злоупотреблении подобных напитков.

Механизм вредного воздействия

Эксперты объяснили, что регулярное употребление сладких напитков способствует увеличению веса, развитию инсулинорезистентности и возникновению метаболических проблем, которые, в свою очередь, повышают риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сладкие напитки приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, при этом быстро перевариваются, не неся никакой питательной ценности.

Влияние на вес и общее здоровье

Ранее проведенные исследования уже показывали, что даже один сладкий напиток в день может привести к долгосрочному увеличению веса, что негативно влияет на общее состояние здоровья. Это неудивительно, учитывая, что 0,35 литра сладкого напитка, такого как лимонад, фруктовый сок, спортивный или энергетический напиток, содержит более 140 калорий и более восьми чайных ложек сахара. Согласно новому исследованию, мужчины более подвержены негативному воздействию сладких напитков на здоровье, чем женщины. Кроме того, молодые люди также находятся в зоне повышенного риска по сравнению с пожилыми.