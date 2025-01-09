В Авито рассказали, почему важно правильно утилизировать новогодние ёлки

Специалисты Авито создали интерактивную карту пунктов приема ёлок на утилизацию.

С окончанием новогодних праздников у многих жителей России возникает вопрос: что делать с новогодней ёлкой? Традиционно, после праздников, многие просто выбрасывают свои ёлки, не задумываясь о последствиях. Однако такая практика негативно сказывается на экологии.

«Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа», – подчеркнул руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

С 9 января 2025 года на платформе Авито доступна интерактивная карта, где жители Петербурга и других городов могут найти пункты, принимающие новогодние деревья на утилизацию. Специалисты компании собрали информацию о более чем 580 пунктах, работающих в 90 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие.

Правильная утилизация живых ёлок позволяет переработать их в компост, мульчу или подстилку для животных. Это сокращает объем отходов.

Также в разделе «Авито Польза» пользователи находят информацию о благотворительных экологических проектах компании, о помощи волонтерам, о способах передачи ненужных вещей нуждающимся, и советы о том, как сдавать отходы на переработку.