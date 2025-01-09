Пентагон обнародовал доклад о жизни после смерти

В интернете набирают популярность рассекреченные исследования Пентагона о жизни и смерти: доклад под названием «Анализ и оценка процесса «Шлюз» был написан в 1980-х годах. Его основной вывод заключается в том, что смерти как таковой нет, а после окончания жизни душа переходит в некое надземное пространство для последующей реинкарнации.

Автором отчета является лейтенант-полковник армии США Уэйн М. Макдоннелл. Ему было поручено исследовать деятельность негосударственного института Монро в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Армия США сотрудничала с этим институтом на протяжении нескольких лет, отправляя туда военнослужащих на обучение.

В своем отчете Макдоннелл описал проект, в котором сотрудники института Монро пытались достичь измененного состояния сознания, позволяющего выйти за пределы физического мира и «избавиться от ограничений самих времени и пространства».

Согласно докладу, после смерти физического тела, память и сознание продолжают существовать, покидая тело в виде энергетической оболочки. Эта энергия продолжает свое существование, так как, по законам физики, энергия вечна. Таким образом, смерть рассматривается лишь как начало новой жизни. Следующим этапом является реинкарнация, при которой душа продолжает свое существование в новом теле.