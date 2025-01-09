  • 18+

  • Сегодня

    09.01.25, Чт

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Церемония прощания с Еленой Кальницкой пройдет 14 января в Петергофе

Церемония прощания с Еленой Яковлевной Кальницкой состоится 14 января 2025 года в Большом петергофском дворце Государственного музея-заповедника «Петергоф». Об том сообщил петербургский КГИОП.

Церемония прощания с Еленой Кальницкой пройдет 14 января в Петергофе
Фото: Елена Кальницкая. Скриншот из видео

Начало церемонии запланировано на 11:00. Парковка для автомобилей будет организована на Дворцовой площади, а вход в Большой дворец для прощания откроется в 10:30.

Елена Яковлевна Кальницкая — видный российский музейный деятель, историк и культуролог, занимающая пост генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф». Елена Яковлевна занимала пост генерального директора музея в течение 13 лет. Под её руководством «Петергоф» не только сохраняло своё историческое наследие, но и активно развивалось, внедряя современные технологии и привлекая широкую аудиторию.

Кальницкая является автором многочисленных научных работ и публикаций, посвященных истории и культуре России, в частности, дворцово-парковым ансамблям. Она активно участвует в общественной жизни, выступая экспертом в области музейного дела и культурного наследия. Вклад бывшего гендиректора музея в сохранение и популяризацию культурных ценностей России является значительным и признанным на государственном уровне.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Туле начался международный хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»

В Туле начался международный хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»Новости
Сильнейшие клубы России, Белоруссии и Узбекистана вступили в финальные схватки международного турнира «Евро-Азиатский Кубок Дружбы» 6 января. В церемонии открытия участвовали почетные гости. Среди них заместитель губернатора Тульской области Дмитрия Миляева Алексей Давлетшин, генсекретарь Федерации хоккея Белоруссии Андрей Башко, заместитель гендиректора Федерации хоккея России, управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе и...
Подробнее