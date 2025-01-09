Церемония прощания с Еленой Кальницкой пройдет 14 января в Петергофе

Церемония прощания с Еленой Яковлевной Кальницкой состоится 14 января 2025 года в Большом петергофском дворце Государственного музея-заповедника «Петергоф». Об том сообщил петербургский КГИОП.

Начало церемонии запланировано на 11:00. Парковка для автомобилей будет организована на Дворцовой площади, а вход в Большой дворец для прощания откроется в 10:30.

Елена Яковлевна Кальницкая — видный российский музейный деятель, историк и культуролог, занимающая пост генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф». Елена Яковлевна занимала пост генерального директора музея в течение 13 лет. Под её руководством «Петергоф» не только сохраняло своё историческое наследие, но и активно развивалось, внедряя современные технологии и привлекая широкую аудиторию.

Кальницкая является автором многочисленных научных работ и публикаций, посвященных истории и культуре России, в частности, дворцово-парковым ансамблям. Она активно участвует в общественной жизни, выступая экспертом в области музейного дела и культурного наследия. Вклад бывшего гендиректора музея в сохранение и популяризацию культурных ценностей России является значительным и признанным на государственном уровне.