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Путин лично проверит реставрацию Петербургской консерватории из-за ситуации с инструментами

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией с музыкальными инструментами в ходе доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой о реставрации Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Путин лично проверит реставрацию Петербургской консерватории из-за ситуации с инструментами
Фото: Кремль

На совещании Кабмина Любимова сообщила, что реставрационные работы в консерватории практически завершены, и сейчас идет закупка музыкальных инструментов. Этот момент и вызвал вопросы у президента.

«Ольга Борисовна, я что-то не понимаю, ремонтировали это мы здание, а при чем здесь музыкальные инструменты, они куда делись?» — спросил Владимир Путин.

Ольга Любимова пояснила, что часть инструментов находилась в очень плохом состоянии и требовала замены. Кроме того, в связи с увеличением пространства для репетиций и возможностью принять больше студентов, необходимо закупить новые инструменты. В ответ на это Владимир Путин лаконично заявил: “Я подъеду посмотреть потом”. Президент решил лично проконтролировать ситуацию и проверить, как идет процесс реставрации и оснащения консерватории.

Напомним, что 29 декабря Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова получила заключение о соответствии построенного объекта проектной документации (ЗОС). Отмечается, что здание консерватории было закрыто на ремонт в течение десяти лет.

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