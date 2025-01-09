Перед смертью актер Анатолий Хропов отказывался от работы из-за продолжительной болезни

Российский актер кино и сериалов Анатолий Хропов скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала онкология. Хропова кремируют 11 января в Петербурге. Об этом ообщила театральная мастерская АСБ.

Последний год жизни Хропов отказывался от работы из-за тяжелой болезни, в том числе покинул и театр. Об этом друг актера Игорь Алексеев рассказал aif.ru.

Последней работой Хропова в кино стал фильм «Цербер», который вышел на экраны в 2023 году. Актер известен по ролям в таких популярных проектах, как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Папины дочки». Он также принимал участие в озвучивании фильмов, включая «Дюну» и работы Филипа Сеймура Хоффмана.