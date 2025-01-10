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Татьяна Буланова призналась, что муж не переносит шутки про их разницу в возрасте

Татьяна Буланова рассказала, что её муж, бизнесмен Валерий Руднев, который младше неё на 19 лет, не любит шутки, касающиеся их разницы в возрасте. Певица, вышедшая замуж в третий раз полтора года назад, призналась, что поначалу и сама не воспринимала эти отношения всерьез и даже пыталась подшучивать над избранником, чем его очень раздражала.

Татьяна Буланова призналась, что муж не переносит шутки про их разницу в возрасте
Фото: Татьяна Буланова. Скриншот из видео

В интервью журналу «Караван историй» Буланова рассказала, что познакомилась с Рудневым в ресторане. Бизнесмена не смутила её разница в возрасте (на тот момент ей было 50 лет), поскольку он и ранее встречался с женщинами старше. Сама певица, однако, не сразу смогла принять эту ситуацию и до сих пор, например, отказывается венчаться, считая, что «сломает ему жизнь».

«Сейчас я перестала его подкалывать, а раньше у него аж желваки ходили, когда начинала говорить про возраст. Но мне, в общем-то, повезло, он выглядит очень солидно. А по поступкам, мне иногда кажется, даже старше меня», — поделилась Буланова.

Напомним, что Буланова и Руднев вместе уже пять лет, но предложение руки и сердца бизнесмен сделал лишь спустя четыре года. Сейчас пара живёт на два города, так как Буланова не хочет переезжать из Санкт-Петербурга, а Руднев ведёт дела в Москве.

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