Новые запретные зоны для электросамокатов могут появиться в Петербурге

В Петербурге могут быть введены 10 запретных зон, где использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатов, будет запрещено.

Согласно проекту комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), разработанному по заказу комитета по транспорту, в список таких мест входят знаковые локации, такие как Дворцовая площадь, Невский проспект, Елагин остров и Летний сад.

Данная инициатива направлена на упорядочение парковки самокатов и предотвращение их хаотичного размещения. В рамках проекта планируется создать специализированные парковки с соответствующей разметкой. Владельцам самокатов, оставляющим средства передвижения вне указанных зон, грозят штрафные санкции.

На данный момент в четырех районах города (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский) уже действует схема, ограничивающая завершение аренды электросамокатов. В этих районах установлены 40 виртуальных точек для окончания поездки, расположенных по периметру.

В проекте выделены две группы территорий. Первая включает 12 локаций, где предложено ввести ограничения на использование самокатов: Яблоневый сад, парк Интернационалистов, парк «Куракина Дача», парк Строителей, парк Есенина, Яблоновский сад, Малоохтинский парк, Митрополичий сад, парк Екатерингоф, Юсуповский сад, Михайловский сад и сад «Василеостровец».

Вторая группа включает 10 локаций, где планируется полный запрет на использование самокатов после внесения соответствующих поправок в законодательство. К ним относятся Дворцовая площадь, Невский проспект, Дворцовая набережная, Елагин остров, парк 300-летия Санкт-Петербурга, территория Петропавловской крепости, а также Михайловский, Летний и Таврический сады и Новая Голландия.

Как отметил первый зампредседателя Комитета по транспорту Алексей Львов, КСОДД представляет собой стратегический документ, который помогает интегрировать различные задачи госпрограмм в области транспортной инфраструктуры. Все инициативы будут проходить необходимые оценки и стадии реализации, согласно требованиям федерального законодательства.