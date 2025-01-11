США ввели санкции против «Совкомфлота» и заводов в Ленобласти

Новые санкции были введены против ряда российских компаний, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод ООО «Кинеф», расположенный в Киришах, и совместное предприятие НОВАТЭКа и Газпромбанка «Криогаз-Высоцк», находящееся в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в документе опубликованном 10 января Министерством финансов США.

Санкции касаются и других предприятий, в частности, петербургских компаний, среди которых Российская металлоперерабатывающая компания (РМК) и Петербургский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Ленгипронефтехим», материнская компания которого — ОАО «Сургутнефтегаз». Также под ограничения попала сеть автозаправочных станций «КИРИШИАВТОСЕРВИС», принадлежащая «Сургутнефтегазу».

Компания «Совкомфлот», которая уже находилась в SDN List с февраля 2024 года, теперь столкнулась с расширением санкций, касающимся её деятельности в энергетическом секторе. В частности, под ограничения попали 69 судов «Совкомфлота».

Кроме того, санкции затронули завод «Криогаз-Высоцк», который является одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Новые меры введены в рамках пакета санкций, направленных на сокращение доходов России от энергетики. Теперь принадлежность к энергетическому сектору экономики России считается достаточным основанием для введения санкций. В обновлённый список попали такие компании, как «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», а также их президент Александр Дюков. Кроме того, санкции затронули чиновников Минэнерго и физических и юридических лиц из ОАЭ, Латвии и Либерии, подозреваемых в торговле российской нефтью.

В результате новых ограничений под санкции попали 37 физических лиц и более 200 юридических. Эти меры направлены на дальнейшее давление на российскую экономику в ответ на её действия на международной арене.