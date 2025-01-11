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Кремировали бывшую невестку Марии Шукшиной Фрейю Зильбер

Фрейю Зильбер, бывшую невестку Марии Шукшиной, кремировали после ее трагической смерти от передозировки в конце декабря. Об этом сообщил «КП – Петербург».

Кремировали бывшую невестку Марии Шукшиной Фрейю Зильбер
Фото: скриншот видео

В возрасте 26 лет девушка, последние четыре года находившаяся вне поля зрения, оставила сына Марка в семье Шукшиных после долгих попыток установить родство через ДНК-тест. Зильбер также имела дочь, которую воспитывает бабушка.

Накануне смерти Фрейя выразила желание начать новую жизнь, планируя переезд в Барнаул и восстановление отношений с матерью. Однако справиться с зависимостями ей не удалось. По словам подруг, она ощущала приближение смерти. После завершения следственных процедур ее тело было передано родственникам, и, как сообщила подруга, мать учла желание Фрейи о кремации.

Неизвестно, где находится урна с прахом Зильбер. Лидия Федосеева-Шукшина, прабабушка ее сына, выразила соболезнования и предложила помощь в организации прощания. Адвокат Фрейи отметила, что Лидия Николаевна готова поддержать близких материально и призвала уважать память ушедшей, которая оставила после себя правнука.

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