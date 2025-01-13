Александр Петухов возглавит Петроградский район с 14 января

С 14 января администрацию Петроградского района Петербурга возглавит Александр Петухов, ранее занимавший должность заместителя руководителя районной администрации. Он сменит на этом посту Владимира Омельницкого, который назначен вице-губернатором города. Об этом сообщил «ЗАКС.Ру».

Ранее Александр Петухов занимал должность заместителя главы администрации Петроградского района и курировал работу жилищного отдела, отдела районного хозяйства, отдела благоустройства и дорожного хозяйства, а также работу ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района» и отдела строительства и землепользования.

Он работает в органах исполнительной власти с 2011 года. До должности заместителя главы администрации Петроградского района работал в жилищном комитете Петербурга и администрации Центрального района.