Юрист Воробьев поддержал создание реестра целителей в России

Юрист Алексей Воробьев прокомментировал инициативу о создании реестра целителей и знахарей в России, подчеркнув её необходимость. Об этом он рассказал Runews24.ru.

Многие россияне обращаются к народным целителям, особенно когда традиционная медицина не помогает. Несмотря на уважение к народным методам, существует проблема с нерегулируемой деятельностью неаккредитованных целителей.

«В народной медицине существует практика лечебного кровопускания, но только специалист с медицинским образованием может проводить эту процедуру в соответствующих условиях», — считает юрист.

Для законной практики целителям необходимо обучение, лицензия и сертификат. В России выдано около 300 лицензий, но множество целителей работают без аккредитации, что вызывает обеспокоенность.

Недостаточная законодательная регуляция обучения и лицензирования приводит к негативным последствиям. Лечебное кровопускание, которое должно проводиться специалистами с медобразованием в соответствующих условиях, а не псевдоцелителями на дому, что повышает риск потери крови и инфекций.

Решением проблемы может стать создание реестра целителей с базовым медицинским образованием или дополнительным обучением в области народной медицины, а также совершенствование дополнительного профессионального образования для отсеивания неквалифицированных целителей, нацеленных на личную выгоду.

Воробьев поддержал инициативу создания реестра, так как в его практике встречались случаи обмана доверчивых людей псевдоцелителями. Он посчитал, что реестр необходим для защиты граждан от недобросовестных целителей, наживающихся на чужом горе.