Писательница Арбатова оценила идею отдать государству контроль за ценами на книги

В Петербурге заговорили об идее регуляции цен на книги со стороны государства. Эксперты считают, что это может негативно сказаться как на читательском интересе, так и на желании самих писателей. Своим мнением писательница и общественный деятель Мария Арбатова поделилась в беседе с Gazeta.SPb.

В Сети стали обсуждать информацию о возможном введении контроля госструктурами за ценообразованием в книгоиздательстве. И тут общество разделилось на два лагеря: кто-то считает это хорошей идеей, а кто-то – очередной попыткой контроля еще одной сферы. Мария Арбатова отнесла себя ко второй группе, выразив недовольство практикой ценообразования на книги. Она отметила, что получает вознаграждение в размере отпускной цены книги, после чего издательство перепродает ее через новый отдел, устанавливая высокие цены.

«Поскольку страна, слава богу, живет в капиталистической модели, то регулирование цен на любой продукт — не только нарушение закона, но и ликвидация книгоиздания и книготорговли как бизнеса, — объяснила Мария Арбатова.

Арбатова также сталкивалась с ситуациями, когда ее книги не находились на полках во время презентаций или снимались с продажи сразу после мероприятий. Во многом это связано с тем, что на длительное время представляется проплаченная продукция. Так, во многих книжных магазинах большую часть стендов занимают товары, не относящиеся к книгам. По ее мнению, это недооценивает труд писателей.

«Предложенная властью идея рассматривается в бессмысленной запретительно-регулирующей логике, не принимающей во внимание мнение экспертного сообщества. И, по сути, хочет просто “кошмарить бизнес”. Пытаясь обустроить ситуацию в “самой читающей стране”, власти должны пойти по западному образцу, где книги достаточно дорогие, но их тексты защищены от воровства и при скачивании приносят автору деньги», — подчеркнула писательница.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо бороться с интернет-воровством, так как книги часто утекают до выхода через сливы из издательств. Однако борьба с пиратами требует серьезных технологических и финансовых вложений, и даже агент Арбатовой, владелец крупного агентства, не занимается этим из-за высокой стоимости.