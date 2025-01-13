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В России регионы задумались о переходе на цифровой труд

Цифровизация и искусственный интеллект станут ключевыми элементами успешной работы. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал 360.ru.

В России регионы задумались о переходе на цифровой труд
Фото: Андрей Воробьев. Скриншот из видео

Губернатор подчеркнул необходимость кардинальных изменений в сфере труда. Он отметил, что внедрение новых технологий и постоянная трансформация рабочих процессов являются необходимыми для достижения результатов в современном мире.

Воробьев сравнил использование устаревших инструментов, таких как лошадь и плуг, с современными методами работы. Он отметил, что в прошлом эти инструменты были незаменимыми, но в настоящее время они являются неэффективными и устаревшими. Воробьев подчеркнул, что современный человек не сможет обеспечить себя, полагаясь лишь на такие методы, что указывает на необходимость адаптации к новым реалиям.

Губернатор заявил, что цифровизация стала обязательным условием для эффективной работы, особенно в управленческих процессах. Он отметил, что без внедрения цифровых технологий рабочие процессы будут отставать. Основная идея, которую он стремился донести, заключалась в необходимости постоянных трансформаций для достижения прогресса и результатов.

Воробьев предостерег от ложного чувства стабильности. Он сказал, что те, кто считает, что в их работе «все тихо и гладко», заблуждаются. Губернатор подчеркнул, что нельзя позволять работникам «заблуждаться» и необходимо постоянно развиваться.

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