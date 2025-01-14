Петергоф простился с бывшим директором Еленой Кальницкой

В Тронном зале Большого Петергофского дворца прошла церемония прощания с бывшим генеральным директором ГМЗ «Петергоф» Еленой Кальницкой, скончавшейся 2 января 2025 года после продолжительной болезни.

За 13 лет руководства Кальницкой были проведены масштабные реставрации дворцов и фонтанов, включая «Самсона», открыто более 20 музеев, включая «Дом игральных карт» и проекты «Государевы потехи» и «Петергофские дачники». Кальницкая также являлась автором ряда книг, среди которых «Детство в Петергофе» и «Петергоф. Рассказы старого дворецкого».

Проститься с ней пришли представители власти, музейного сообщества, коллеги и друзья. Соболезнования направили Валентина Матвиенко, Ольга Любимова, Дмитрий Медведев, Владимир Мединский и другие. Профессиональный путь Кальницкой начался в 1975 году, она работала в «Ленгипротрансмост», в Эрмитаже и Гатчине, возглавляла филиал Русского музея «Михайловский замок», преподавала в СПбГУ. С 2009 по 2022 годы она руководила «Петергофом», внеся огромный вклад в его сохранение и развитие.