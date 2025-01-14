Бывшую жену Бивола наказали за оскорбления в адрес боксера

Екатерина, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, получила наказание за оскорбление спортсмена. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дмитрий Бивол обратился в прокуратуру Петербурга с жалобой на оскорбления в свой адрес и в адрес своей матери. Прокуратура провела проверку, и суд привлек Екатерину к административной ответственности за оскорбление, вынеся ей предупреждение. После поражения Бивола от Артура Бетербиева 12 октября Екатерина отреагировала оскорбительной фразой. Она также потребовала от экс-супруга квартиру и счета для их общих детей.

Поражение от Бетербиева стало для Бивола первым после 23 побед. 22 февраля Бивол проведет реванш с Бетербиевым.