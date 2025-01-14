Канделаки сравнила конфликт Грузии и Литвы с «плеванием в суп» из-за высказывания грузинского спикера

Телеведущая Тина Канделаки провела параллель между высказываниями спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили о Литве и «плеванием в суп» из произведений русских писателей, таких как Булгаков, Зощенко и Ильф с Петровым.

Спикер парламента Грузии заявил, что идеи антиправительственного протеста в Грузии позаимствованы у Литвы, чьи методы он назвал «плевками в еду за спиной». Глава МИД Литвы ответил, что у Вильнюса есть «опыт побед над репрессивными режимами».

Канделаки вспомнила о произведениях Булгакова, Зощенко и Ильфа с Петровым, описывающих жизнь в коммунальных квартирах, где «плевок в суп» был способом отомстить обидчику. Она увидела схожесть ситуации с дипломатическим конфликтом между Грузией и Литвой, где месть выражается в резких высказываниях.

Конфликт восходит к призыву грузинской оппозиции «плевать в еду» сторонникам правящей партии «Грузинская мечта». Глава парламента Грузии увидел в этом «почерк» Литвы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Литвы о Калининграде, назвав их «влажными фантазиями очередной дурилки картонной».