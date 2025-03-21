Суд признал двух петербуржцев виновными в совершении теракта на железной дороге

Двух жителей Петербурга суд признал виновными в совершении террористического акта на железнодорожной станции «Удельная».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в марте прошлого года два петербуржца договорились с представителем спецслужбы недружественного государства о совершении акта терроризма за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

После этого они совершили поджог батарейного шкафа на перегоне железнодорожной станции «Удельная» на Октябрьской железной дороге. Этот поступок мог привести к катастрофе, в том числе к столкновению поездов. Распространение огня удалось ликвидировать сотрудниками аварийной службы железной дороги.

В итоге суд приговорил 15-летнего подростка к 6 годам воспитательной колонии, а 21-летнего молодого человека к 13 годам лишения свободы.