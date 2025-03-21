Фитнес-клубу в Петербурге вынесено предупреждение после скандала с купальниками

Петербургский фитнес-клуб Fitness Plaza получил от прокуратуры предостережение из-за дискриминационного дресс-кода в бассейне.

Напомним, клуб ограничивал доступ женщинам в определенных видах купальников (бикини, бандо), при этом разрешая буркини.

Прокуратура расценила это как нарушение федерального законодательства в сфере межнациональных отношений, указав на создание условий для дискриминации по признаку национальности и вероисповедания.

Фитнес-клуб заявил о пересмотре правил посещения бассейна, подчеркнув соблюдение законодательства и стремление к созданию комфортных условий для всех посетителей.

Подобные ограничения вызвали резкую критику вице-губернатора культурной столицы Игоря Потапенко, который указывал на возможность лишения лицензии клуба и возбуждения уголовного дела.