Жительница Кадетского бульвара отдала мошенникам 2,3 млн рублей и ювелирные украшения

Мошенникам под видом сотрудников Роскомнадзора удалось обмануть пожилую женщину. Пенсионерка у дома в Пушкине отдала курьерам 2,3 миллиона рублей, 27 тысяч долларов и ювелирные украшения.

Вечером 21 марта в полицию обратилась 69-летняя жительница Кадетского бульвара. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около трех часов дня 21 марта ей на телефон позвонила неизвестная женщина. Мошенница выдавала себя за сотрудника Роскомнадзора.

В ходе телефонного разговора злоумышленница убедила пожилую женщину в том, что с ее банковских счетов финансируется деятельность террористов. Для декларации своих сбережений жертве предложили передать деньги курьеру.

Как стало известно Gazeta.SPb, в тот же день около четырех часов вечера у парадной своего дома пенсионерка передала курьерам деньги. В итоге заявительница лишилась 2,3 миллиона рублей, 27 тысяч долларов. Кроме того, женщина отдала злоумышленникам ювелирные украшения.

Примет курьеров пенсионерка не запомнила в силу возраста. В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».