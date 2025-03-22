Пятиклассница попала в больницу после нападения охранника школы в Петербурге

Правоохранители задержали охранника школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга за нанесение побоев.

Днем 21 марта полицейские получили сообщение о том, что в одной из школ Северной столицы охранник ударила ребенка острым предметом в область шеи.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали 52-летнюю женщину. Полицейские доставили злоумышленницу в отдел, а также составили административный протокол за нанесение побоев.

Как стало известно Gazeta.SPb, около четырех часов того же дня в больницу доставили 11-летнюю ученицу этой школы. Медики обнаружили у девочки поверхностную резаную рану в области шеи слева. После осмотра и оказания помощи школьницу в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По словам пострадавшей, инцидент произошел около 13:40 во время перемены. Девочка играла с одноклассниками, когда к ней подошла охранник школы. Женщина схватила ее за руки и провела по ее шее железным крючком.