Туристам рассказали о популярных местах в Выборге

В часе езды от Санкт-Петербурга находится Выборг. На улицах города можно увидеть архитектурное влияние стран Прибалтики.

Одна из главных достопримечательностей — Выборгский замок, основанный в 1293 году. Это единственный сохранившийся средневековый замок в России. Здесь есть башня Святого Олафа высотой 45 метров — лучшая смотровая площадка города.

На площади Старой Ратуши находятся яркие здания и памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Рядом можно выпить кофе и попробовать выборгский крендель. Любителям природы придется по душе парк «Монрепо» с живописными видами и Анненские укрепления, где проводят рыцарские турниры реконструкторов.

Также заслуживает внимания библиотека Алвара Аалто — единственная в России, построенная по проекту финского архитектора. В выставочном центре «Эрмитаж — Выборг» представлены коллекции из фондов Эрмитажа, «Петербург2».

На Рыночной площади туристы могут увидеть Круглую башню 16 века и заглянуть на рынок, где продают сладости. От площади начинается проспект Ленина — главная улица с яркими образцами северного модерна.