Десятки домов в Мурино и Буграх остались без света и воды

В части Мурино и Буграх произошел локальный блэкаут. В десятках домов одновременно отключили электричество и воду. В результате на территории района закрылись магазины, а некоторые жители оказались заблокированными в лифтах.

По состоянию на 14:18 причина отключения света в Мурино остается неизвестной. Согласно предварительной информации, на подстанции «Ручьи» произошло отключение фидера.

На место аварии уже выехала бригада специалистов, которые должны устранить неполадку в течение двух часов и восстановить подачу электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мурино, Девяткино, Бугры».

Жители Воронцовского, Шувалова, Ручьевского проспекта, посетители ТЦ «Эко парк» также столкнулись отключением света и отсутствием подачи воды. По словам местных жителей, за водой им приходится отправляться ближе к станции метро «Девяткино».

Тем временем некоторые пользователи сообщают, что в Лавриках начали постепенно восстанавливать подачу электричества.

«Свет в Лавриках начинают подавать. Уже два адреса отписались!» — отмечает подписчица сообщества.

Однако неизвестно, когда коммунальщики восстановят подачу электроэнергии во всех отключенных домах и горожане вернутся из каменного века к привычному ритму жизни.