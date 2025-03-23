Магнитные бури на Земле продлятся больше 30 часов

Метеозависимые жители Санкт-Петербурга могут ощутить на себе влияние сильной магнитной бури в воскресенье. Напряженная геомагнитная обстановка сохранится больше 30 часов.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказали о приближающихся магнитных бурях. По их данным, облако плазмы, которое вызовет ухудшение геомагнитной обстановки, достигло Земли 23 марта около 3 часов ночи по московскому времени. Магнитные возмущения продлятся больше 30 часов.

Самые сильные бури должны были произойти с 3 до 15:00 часов по Москве, а их пик пришелся на 8 утра. Произошедшие бури были уровня G3, но также существовала 10 % вероятность, что они могли усилиться до уровня G4.

После 23 марта геомагнитная обстановка не сразу стабилизируется. Ожидается, что в первой половине дня 24 марта возможны проявления магнитной бури уровня G1, но к полудню и вечеру активность должна снизиться, перейдя в спокойное состояние.

Из-за бурь полярные сияния могут быть видны на широтах 50-55 градусов. Это связано с особенностями межпланетного магнитного поля и высокой скоростью солнечного ветра. Уже вчера вечером поступали сообщения о наблюдениях северного сияния, подытожили ученые