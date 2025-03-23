На проспекте Стачек стартовал капитальный ремонт «Дачи Сиверса»

В Санкт-Петербурге начались работы по ремонту исторического здания «Дача Сиверса», расположенного на проспекте Стачек. После завершения работ в архитектурном памятнике расположатся 79 квартир.

Проект направлен на решение двух важных задач: сохранение архитектурного наследия Санкт-Петербурга и помощь жителям города в улучшении жилищных условий, сообщили представители Смольного.

После ремонта и перепланировки появится 79 квартир, которые передадут семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках программы «Доступное жилье».

Отметим, что здание было построено во второй половине 1750-х годов по заказу графа Карла Сиверса. В период с 1779 по 1781 год имение принадлежало князю Потемкину.

За свою историю комплекс неоднократно подвергался перестройке. С 1828 года здесь размещалась городская психиатрическая больница, которая носила имя иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». При больнице функционировал домовый храм. С 1922 года здание использовалось как больница имени Фореля.

В годы Великой Отечественной войны сооружения серьезно пострадали от артобстрелов и были частично разрушены. После войны объект перешел в ведение Кировского завода, и на его территории был создан Кировский городок. В 1950-х годах ансамбль был капитально перестроен в стиле сталинского неоклассицизма.