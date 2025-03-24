Колесов пожаловался на пыль и пообещал петербуржцам дождь

Во второй половине дня понедельника в Санкт-Петербурге пройдет дождь, который смоет осевшую в городе пыль.

Как заявил главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своем Telegram-канале, к вечеру 24 марта (16-18 часов), ожидается дождь, смыв пыль, накопившуюся за предыдущие дни.

По его словам, первая половина недели будет дождливой и прохладной с дождями, местами интенсивными (особенно в ночь с 25 на 26 марта). Однако, вторая половина недели порадует петербуржцев уменьшением осадков и повышением температуры. К выходным столбик термометра поднимется выше 10 градусов тепла, что станет настоящим подарком после недавних прохладных дней.

Как отметил метеоролог, теплый период в городе уже наступил. Тем, кто еще не успел сменить резину, настоятельно рекомендую это сделать, заключил Колесов.